BP в 2023 году получила $15,24 млрд прибыли по сравнению с 2022 годом

Базовая прибыль компании составила $13,836 млрд

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль британской нефтегазовой компании BP по итогам 2023 года составила $15,239 млрд по сравнению с убытком $2,487 млрд в 2022 году, сообщила компания.

За четвертый квартал показатель составил $371 млн по сравнению с прибылью $10,8 млрд в 2022 году.

Базовая прибыль BP, которую компания рассчитывает после вычета скорректированных статей и связанных с ними налогов, снизилась в два раза и составила в 2023 году $13,836 млрд.

Выручка BP по итогам года снизилась на 14%, до $213,032 млрд, за четвертый квартал показатель уменьшился на 23%, до $54,016 млрд.

Капитальные затраты компании сократились меньше, чем на 0,5%, до $16,25 млрд.