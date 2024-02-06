Российский турбизнес предлагает полностью отменить визы для граждан Китая

В Российском союзе туриндустрии отметили, что основная часть китайских туристов приезжает в Россию по электронной или традиционной визе

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) предлагает полностью отменить визы для граждан Китая, чтобы нарастить китайский турпоток в Россию. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

"Наиболее эффективным шагом для наращивания массового потока из Китая могла бы стать полная отмена виз для граждан этой страны", - говорится в сообщении.

Как отметили в союзе, основная часть китайских туристов приезжает в Россию по электронной или традиционной визе. Вице-президент РСТ, руководитель комитета по въездному туризму Леонид Флит подчеркнул, что соглашение о групповых безвизовых турпоездках с Китаем, в отличие от допандемийного периода, сейчас практически не работает.

Учредитель компании China Travel, член совета ассоциации "Мир без границ" Сергей Назаров предположил, что это может быть связано с запуском группового безвиза перед началом низкого туристического сезона в РФ. "Кроме того, ответственное китайское ведомство исключило из списка уполномоченных туроператоров по безвизовому обмену многие компании, которые работали до пандемии", - пояснил он.

По его словам, пока самым простым способом въезда в Россию по безвизовым спискам является пересечение границы на Дальнем Востоке. "В случае с Москвой и Петербургом процедура оказывается довольно сложной, при этом оформление электронной визы удобнее, чем въезд по спискам. По мнению китайских туроператоров, туристы продолжат приезжать в Россию по визам и в 2024 году", - сказал эксперт.

Первая группа туристов из Китая прибыла в Россию по соглашению о групповом безвизовом обмене 10 августа 2023 года. Документ предполагает, что организованные туристы в группе от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.