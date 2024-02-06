В Белоруссии начнут разработку платформы цифрового рубля

Его могут внедрить в 2026 году

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Цифровой белорусский рубль (ЦБР) будут вводить в Белоруссии в три этапа, в 2024 году будет разработана платформа ЦБР, полноценное ее внедрение планируется в 2026 году. Это следует из опубликованной Нацбанком концепции цифрового белорусского рубля и содержащейся в ней дорожной карты.

"2024 год - разработка платформы ЦБР. Подготовка функциональных и технических требований к платформе ЦБР <…>. Разработка демоверсии кроссчейн-моста (необходимо для офлайн-платежей - прим. ТАСС)", - сказано в документе. За 2025 год предполагается разработать и протестировать кроссчейн-мост, внедрить цифровую платформу ЦБР в ограниченном объеме. "2026 год - доработка функционала платформы ЦБР <…>. Доработка функционала кроссчейн-моста. Завершение внедрения платформы ЦБР, завершение внедрения кроссчейн-моста", - сказано в дорожной карте. При этом отмечается, что форма и сроки выполнения конкретных работ могут быть изменены.

История вопроса

Нацбанк Белоруссии в 2021 году начал реализацию проекта "Определение возможности и целесообразности внедрения цифрового белорусского рубля", были протестированы концептуальные подходы к реализации проекта, отмечалась перспективность дальнейшего развития платформы ЦБР. В конце 2023 года предложения Нацбанка и правительства по реализации проекта по внедрению ЦБР были одобрены президентом, в конце января текущего года регулятор одобрил концепцию ЦБР, которая содержит дорожную карту для реализации данного проекта в 2024-2026 годах.

Заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц ранее отмечал, что ключевая цель проекта по введению ЦБР - повысить доступность трансграничных платежей с контрагентами из стран-партнеров. Также ранее Нацбанк утвердил концепцию развития платежного рынка республики и цифровизации банковского сектора на 2023-2025 годы. Регулятор отмечал, что она разработана с учетом российского опыта. Тему цифрового рубля президент Александр Лукашенко в конце мая 2023 года обсуждал с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной.