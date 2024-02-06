Богданов обсудил с послом Ганы укрепление сотрудничества в торгово-экономической сфере

В российском дипведомстве отметили, что встреча состоялась по инициативе дипломата из Ганы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Ганы в Москве Лесли Ача Опоку-Уаре обсудили в ходе встречи перспективы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-ганских отношений, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях", - указали на Смоленской площади.

В российском дипведомстве добавили, что встреча состоялась по инициативе дипломата из Ганы.