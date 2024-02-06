Минфин заявил о готовности обсуждать расширение НДД с 2027 года

По словам директора департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов министерства Дениса Борисова, при этом должны отсутствовать выпадающие доходы для бюджета

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ готово рассмотреть возможность расширения периметра применения налога на добавленный доход (НДД), но только с 2027 года и при условии отсутствия выпадающих доходов для бюджета. Об этом во время выступления в Совете Федерации сказал директор департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов Минфина РФ Денис Борисов.

"Мы, со своей стороны, открыты рассматривать перевод на НДД, но с учетом необходимости сохранения базовых доходов бюджета в связи с ростом расходов. Мы готовы рассматривать такой перевод на 2027 год, хотя очевидно, что эти решения могут быть приняты ранее. Я имею в виду о переводе на 2027 год, чтобы компании имели возможность планировать и закладывать в свои планы возможность применения НДД с 2027 года", - сказал он.

Борисов напомнил, что в настоящее время в периметре НДД по всем четырем группам месторождений (которые подпадают под НДД) добывается половина всей нефти в России.

Минэнерго РФ при этом ранее неоднократно заявляло о необходимости расширения периметра применения НДД из-за того, что в стране постепенно ухудшается ресурсная база.

О налоге на добавленный доход

Налоговая система НДД действует с 1 января 2019 года. Она применяется для нескольких категорий месторождений в зависимости от их выработанности и географического положения.

Этот налог заменяет собой экспортную пошлину и налог на добычу полезных ископаемых (частично) и взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку.

Вице-премьер России Александр Новак говорил, что налог на добавленный доход в дальнейшем может стать основным налоговым режимом для добычи нефти, и государству почти не нужно будет вмешиваться в налоговую систему нефтяной отрасли.