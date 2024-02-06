"Эн+" совместно с китайскими партнерами обсуждают производство ветроустановок в России

Предполагаемый объем инвестиций составит 14 млрд рублей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Эн+" совместно с CHN Energy прорабатывают возможность реализации проекта по локализации производства ветроэнергетического оборудования в Амурской области, предполагаемый объем инвестиций составит 14 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

В сообщении уточняется, что производство рассчитывается на выпуск продукции на 300-350 МВт ежегодно, что соответствует выпуску 50-60 установок единой мощностью около 6 МВт. Планируется привлечь до 300 высококвалифицированных специалистов.

В сентябре 2023 года сообщалось, что "Эн+" планирует реализовать проект ветропарка в Благовещенске на паритетных началах с китайскими партнерами. Строительство может начаться в конце 2024 года. Мощность ветропарка составит 1 058 МВт, выработанную электроэнергию планировалось экспортировать в Китай в объеме 3 млрд кВт⋅ч в год. На тот момент инвестиции в проект оценивались на уровне 70 млрд рублей. Позднее сообщалось, что объем капитальных вложений в проект строительства ветропарка в Амурской области оценивается в 100 млрд рублей, часть из которых планируется привлечь при участии банков Китая.

"Эн+" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры "Эн+" - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.