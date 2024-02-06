Она составила 438,7 млн тонн

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Добыча угля в России в 2023 году снизилась на 1,1%, до 438,7 млн тонн против 443,6 млн тонн годом ранее. Отгрузка угля на экспорт из России в 2023 году сократилась на 3,9%, до 212,5 млн тонн, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака.

Кроме того, отгрузка угля на внутренний рынок в 2023 году снизилась на 0,2%, до 181,2 млн тонн.

Инвестиции в основной капитал угольных компаний за 2022 год выросли на 36,6%, до 235,3 млрд рублей, данные за 2023 год не приведены.

Ранее вице-премьер в статье для журнала "Энергетическая политика" отмечал, что растущий мировой спрос на твердое топливо поддержит экспорт угля из России на уровне 220 млн тонн. При этом ключевыми импортерами российского угля останутся Китай, Индия и Турция.