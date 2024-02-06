QatarEnergy заключила 20-летний контракт на поставки в Индию 7,5 млн тонн СПГ в год

Поставки, как ожидается, начнутся в 2028 году

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy заключила долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Индию. Об этом говорится в заявлении QatarEnergy, опубликованном на сайте компании.

В соответствии с условиями соглашения индийская нефтегазовая компания Petronet LNG будет ежегодно закупать у QatarEnergy 7,5 млн тонн СПГ в течение 20 лет. Предполагается, что поставки начнутся в 2028 году.

Компании подписали соглашение на полях международного форума India Energy Week 2024, который проходит в Гоа. На церемонии подписания документа присутствовали государственный министр Катара по вопросам энергетики, глава QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби, а также министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури.

Катар входит в тройку стран - лидеров по запасам природного газа и является одним из крупнейших в мире производителей СПГ. В последние два года QatarEnergy заключила несколько долгосрочных контрактов на поставки СПГ в Великобританию, Германию, Италию, Китай, Нидерланды и Францию.