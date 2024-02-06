У NET4GAS нет официальных данных об иске со стороны "Газпром экспорта"

Иск "Газпром экспорта" к NET4GAS был подан 2 февраля

ПРАГА, 6 февраля. /ТАСС/. Чешская компания NET4GAS, являющаяся оператором внутренних газопроводов Чехии, не располагает официальной информацией о подаче в ее адрес иска со стороны "Газпром экспорт" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщил пресс-секретарь фирмы Войтех Меравы информационному агентству ČTK.

Иск "Газпром экспорта" к NET4GAS был подан 2 февраля. Иные детали заявления в картотеке арбитражных дел отсутствуют. В начале 2023 года NET4GAS заявляла, что не получила последние ежемесячные платежи за использование газотранспортной системы, причитающиеся ей по контрактам с крупным российским поставщиком. Чешский оператор газопроводов также сообщал, что переговоры с российской компанией не увенчались успехом, и NET4GAS решила начать арбитражное разбирательство против нее.

"NET4GAS из сообщений СМИ узнала, что "Газпром экспорт" подал против нее иск в РФ. В данный момент у нас отсутствует официальная информация об этом", - сказал Меравы.

Агентство ČTK в связи с этим привело высказывание главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованды, который утверждает, что договорные обязательства нарушила российская сторона.

"Газпром не осуществляет оплату NET4GAS с конца 2022 года. Российский гигант в прошлом арендовал газопроводы на чешской территории, чтобы по ним мог осуществлять поставки газа с трубопровода "Северный поток" с севера Германии на юг этой страны, в Австрию, Италию и Словакию", - сказал Кованда. "Газпром экспорт", по его словам, не видел причин осуществлять оплату NET4GAS за аренду мощностей после вывода из строя "Северного потока". "Согласно чешской стороне, он [Газпром] прекратил оплату раньше, чем было предусмотрено правовыми документами", - сказал Кованда.

В Чехии NET4GAS Holdings управляет 4 тыс. км трубопроводов, пятью компрессорными станциями и сотней перекачивающих станций. Ей принадлежит эксклюзивное право на транспортировку природного газа по территории республики. 29 сентября 2023 года чешская государственная компания EPS приобрела за 5 млрд крон (около $230 млн) NET4GAS Holdings, которая до этого находилась в совместном владении инвестиционных фондов германской страховой компании Allianz и канадской компании Borealis Novus Parent.