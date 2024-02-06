ФАС заявила о снижении объема неудовлетворенного спроса на бензин на бирже

По данным службы, на 31 января объем неудовлетворенного спроса на бензин марки Аи-92 составлял 17,585 тыс. тонн

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Объем неудовлетворенного спроса на бензин на биржевых торгах уменьшается, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"По итогам проведения совета секции "Нефтепродукты" на площадке АО "СПбМТСБ" ФАС России сообщает, что объем неудовлетворенного спроса в настоящее время на бензин снижается", - отмечается в сообщении.

Так, по данным ФАС, на 31 января 2024 года объем неудовлетворенного спроса на бензин марки Аи-92 составлял 17,585 тыс. тонн, а на 6 февраля - 10,447 тыс. тонн. Снижение составило 40,59%. В то же время объем неудовлетворенного спроса на бензин Аи-95 на 31 января составлял 23,91 тыс. тонн, а на 6 февраля - 4,748 тыс. тонн (снижение на 80,14%).

Служба также напомнила, что с 1 февраля на бирже стали действовать новые критерии для выявления недобросовестной торговой практики, в том числе для борьбы с торговыми роботами. "За несоответствие критериям будет приостановлен допуск к торгам следующих участников - ООО "Мосрегионгаз", АО "Солид-товарные рынки", ООО "Промснаб", - подчеркивается в сообщении.

ФАС отметила, что меры, принятые на бирже по борьбе с недобросовестными торговыми практиками, позволили обеспечить доступность нефтепродуктов более широкому кругу участников торгов и снизить ажиотажный спрос. "Контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов продолжается", - добавили в службе.

При этом в розничном сегменте, как отмечает ФАС, ситуация в настоящее время стабильная, а в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства применяются меры. "Сейчас в двух регионах территориальные органы рассматривают вопрос о возбуждении дел в отношении участников рынка, которые необоснованно повысили цены на АЗС. Всего с сентября 2023 года возбуждено 28 дел в 19 регионах", - заключили в службе.