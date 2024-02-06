Предприниматели смогут открыть точки общепита в столичном парке "Кузьминки"

Онлайн-аукционы пройдут 14 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Шесть нестационарных торговых объектов (НТО) в московском парке "Кузьминки" выставлены на городские торги, победители смогут открыть в них точки общепита. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Участие в торгах за право торговли в нестационарных объектах позволяет предпринимателям вести бизнес в популярных общественных местах. Например, сейчас на аукционы выставили шесть киосков, расположенных на территории парка "Кузьминки". Площадь каждого объекта - 5 кв. м. Победители откроют в них точки общепита. Принять участие в торгах могут все желающие, заявки принимаются до 9 февраля", - сказал Пуртов, слова которого привела пресс-служба департамента.

Отмечается, что киоски уже установлены в зоне отдыха у входа на площадку аттракционов. Они представляют собой временные сооружения - металлоконструкции, обшитые досками из лиственницы. Каждый НТО рассчитан на одно рабочее место продавца.

Победители торгов смогут продавать навынос кондитерские и мучные изделия, блюда из полуфабрикатов, горячие и прохладительные безалкогольные напитки, мороженое и снеки. Онлайн-аукционы пройдут 14 февраля. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

"Москва - город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе "Имущество от города" публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений - здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома, вся процедура проходит онлайн", - заключили в пресс-службе.