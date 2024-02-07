Путин обсудит с кабмином развитие воздушных перевозок и другие темы

Президент РФ примет участие во встрече по видеосвязи

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет по видеосвязи совещание с правительством, на котором планирует обсудить развитие воздушных перевозок в среднесрочной перспективе.

С докладами выступят вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров и министр транспорта Виталий Савельев. Кроме того, как и всегда на таких встречах, будут обсуждаться и другие актуальные вопросы.

После начала специальной военной операции несколько западных стран ввели санкции в том числе в отношении российской авиационной отрасли, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование судов, отмечал глава государства. Воздушное пространство европейских стран было закрыто для российских самолетов. Однако, как подчеркивал Путин, у страны есть "все возможности, чтобы авиационная отрасль не только преодолела сложности, но и получила новый импульс развития".

Так, например, в январе премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что за шесть лет в России будет построено свыше 600 отечественных лайнеров. Авиаперевозчикам планируется передать 142 самолета SSJ-New, 270 лайнеров МС-21-310, 70 самолетов Ил-114-300, 115 машин Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

В России также активно развиваются внутренние авиамаршруты. Выступая на Восточном экономическом форуме, Путин поручал правительству подготовить до 1 марта 2024 года план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальнего Востока. Этот план в том числе должен охватывать строительство новых и модернизацию действующих аэропортов, поставку отечественных лайнеров, улучшение работы малой авиации и, в том числе, "повышение доступности авиаперелетов, прежде всего за счет уменьшения расходов авиакомпаний на лизинг воздушных судов".

Ранее кабмин продлил до конца 2025 года программу субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам Дальнего Востока. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин сообщал, что плоские тарифы "Аэрофлота" будут продлены, это решение главы государства поддержали и главы дальневосточных регионов.