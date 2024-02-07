Эксперт сообщил о росте импорта в РФ тихих и крепленых вин в 2023 году на 3,5%

Руководитель винного портфеля Luding Group Евгений Щербаков также спрогнозировал рост стоимости импортных вин в 2024 году на 30% в связи с повышением пошлины на этот вид товара из недружественных стран

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Импорт в Россию тихих и крепленых вин по итогам 2023 года вырос на 3,5% по сравнению с 2022 годом и составил 429,8 млн л. Об этом ТАСС рассказал руководитель винного портфеля Luding Group Евгений Щербаков в кулуарах выставки продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе "Продэкспо".

"В 2023 году в РФ было ввезено 429,8 млн литров тихих и крепленых вин, что превышает показатели прошлого года на +3,5%", - сказал Щербаков.

Кроме того, продолжает сокращаться импорт виноматериала в страну. Всего в 2023 году в Россию было завезено 8,7 млн л виноматериала, включая сусло и уксус, что на 6,9% ниже показателя за 2022 год.

В то же время эксперт прогнозирует рост стоимости импортных вин в 2024 году на 30% в связи с повышением пошлины на вина из недружественных стран.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Luding Group, в 2023 году в Россию было импортировано 119,4 млн л крепких напитков, что выше показателя за 2022 год на 44,5%. "Прирост к прошлому "проблемному" для данной категории году составил +44,5% в целом. Данный показатель свидетельствует о восстановлении категории в своих докризисных показателях", - отметили там.