Гайана планирует нарастить добычу нефти почти в два раза к 2030 году

Министр природных ресурсов страны Викрам Бхаррат отметил, что государство также рассматривает монетизацию запасов газа, на которых ранее оно не было сфокусировано

ГОА /Индия/, 7 февраля. /ТАСС/. Гайана планирует увеличить добычу нефти с текущих 650 тыс. баррелей в сутки (б/с) до более чем 1,25 млн б/с к 2030 году, то есть нарастить производство почти в два раза. Об этом журналистам сообщил министр природных ресурсов страны Викрам Бхаррат в кулуарах форума India Energy Week.

"Сейчас мы добываем 650 тыс. б/с. К 2027 году мы ожидаем производство на уровне 1,2 млн б/с, - сказал он. - И, на наш взгляд, к 2030 году мы должны добывать более 1,25 млн б/с".

Министр добавил, что Гайана также рассматривает монетизацию запасов газа, на которых ранее страна не была сфокусирована. "Газ выглядит более подходящим для [энергетического] перехода видом топлива и, вероятно, у него будет более длительная жизнь. Пока мы предполагаем, что у нас есть запасы газа в объеме 16-17 трлн куб. метров. В целом по нефти и газу у нас, вероятно, есть от 11 до 13 млн баррелей нефтяного эквивалента", - отметил Бхаррат.