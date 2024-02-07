Токаев заявил о возможности вовлечения пенсионных активов в экономику на рыночных условиях

По словам президента Казахстана, ключевым условием динамичного роста промышленности является обеспечение реального сектора долгосрочной ликвидностью

АСТАНА, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство Казахстана может привлекать активы Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в экономический оборот на рыночных условиях. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании кабмина.

"Ключевым условием динамичного роста промышленности является обеспечение реального сектора долгосрочной ликвидностью. Одним из решений этого вопроса может стать эффективное, подчеркиваю, эффективное использование активов ЕНПФ. При этом, конечно, требуется обеспечить сохранность пенсионных денег. Поэтому нужно тщательно подойти к отбору проектов, реализация которых будет способствовать диверсификации и индустриализации экономики", - сказал Токаев.

По его словам, "вовлекать пенсионные активы в экономический оборот надо исключительно на рыночных условиях". Если потребуется, то правительству следует субсидировать ставки по проектам, реализуемым за счет средств ЕНПФ.

"Не нужно создавать различные искусственные прокладки в виде квазигосударственных структур, а следует активно задействовать банки второго уровня с их экспертизой и инфраструктурой. Необходимо стимулировать вовлечение банков в финансирование реального сектора экономики. Правительству и Национальному банку предстоит провести эту работу в тесном взаимодействии друг с другом", - пояснил президент Казахстана.