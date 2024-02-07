Австралия заключила контракт на ремонт вертолетов Black Hawk объемом $222 млн

Министр обороны Ричард Марлз отметил, что в рамках начавшейся модернизации военных и военно-транспортных вертолетов в стране будут созданы три технозоны

СИДНЕЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство Австралии заключило с компанией Lockheed Martin Australia контракт на комплексное обслуживание и ремонт военных вертолетов Black Hawk на сумму свыше $220 млн. Об этом сообщил министр обороны Ричард Марлз.

"Компания Lockheed Martin Australia получила контракт на комплексное обслуживание и ремонт вертолетов Black Hawk на общую сумму 340 млн австралийских долларов ($222 млн - прим. ТАСС)", - указал министр. По его словам, эти средства являются частью общего пакета финансирования объемом 830 млн австралийских долларов ($542 млн - прим. ТАСС), выделенного правительством на обслуживание вертолетного парка австралийской армии.

Марлз уточнил, что в рамках начавшейся модернизации военных и военно-транспортных вертолетов в стране будут созданы три технозоны. В Таунсвилле и Брисбене (северо-западное побережье) будут обслуживать и ремонтировать AH-64E Apache и CH-47F Chinook, склад комплектующих для Black Hawk будет построен в одном из западных пригородов Сиднея.

В январе 2023 года сообщалось, что власти Австралии закупят 40 военных вертолетов Black Hawk для замены списанных MRH-90 Taipan, стоявших на вооружении ВВС. Общая сумма контракта превысила 2,8 млрд австралийских долларов (около $2 млрд). На вооружении ВС стоят 35 вертолета S-70 Black Hawk, 22 ударных вертолета Eurocopter Tiger и 10 военно-транспортных вертолетов Boeing CH-47 Chinook. Как ожидается, в ближайшее время страна получит еще 12 морских вертолетов MH-60R Sea Hawk/Romeo и 29 разведывательных вертолетов AH-64E Apache, закупленных в мае 2022 года.