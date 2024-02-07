Российский рынок акций открылся ростом основных индексов

Курс доллара составил 91,02 рубля, евро - 98,01 рубля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале сегодняшних торгов на Мосбирже демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,07%, до 3 240,57 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 121,8 пункта (+0,25%).

К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 241,18 пункта (+0,09%), а индекс РТС достиг 1 122,01 пункта (+0,27%).

В то же время курс доллара на торгах Мосбиржи составлял 91,02 рубля (-0,22%), евро находился на уровне 98,01 рубля (+0,02%). Курс юаня равнялся 12,636 рубля (-0,09%).