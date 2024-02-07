Группа "М.Видео-Эльдорадо" в IV квартале увеличила общие продажи на 43,3%

GMV группы увеличились на 43,3% - до 181,1 млрд рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Группа "М.Видео-Эльдорадо", которая объединяет две российские сети бытовой техники и электроники, в 2023 году увеличила общие продажи (gross merchandise value, GMV) на 10,6% по сравнению с предыдущим годом - до 540,4 млрд рублей с НДС, говорится в сообщении компании.

Общие онлайн-продажи выросли на 18,1% и достигли 386 млрд рублей. Доля общих онлайн-продаж от GMV повысилась на 4,6 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом - до 71,4%.

В четвертом квартале GMV группы увеличились на 43,3% - до 181,1 млрд рублей. Как отмечает компания, показатель по объему квартальных продаж стал рекордным в истории ретейлера. Кроме того, товарооборот в октябре - декабре прошлого года превысил показатели аналогичного периода 2021 года. Общие онлайн-продажи возросли на 55,4% - до 132,5 млрд рублей, их доля в GMV - на 5,7 процентного пункта, до 73,2%.

"Трафик, включая онлайн и магазины, в четвертом квартале 2023 года остался на сопоставимом уровне год к году, при одновременном росте конверсии в покупку, и составил порядка 340 млн посещений. Рост количества новых клиентов по итогам года составил 14%. Рост трафика в мобильном приложении покупателя составил 4%", - добавляет ретейлер.

Компания отмечает, что рост общих продаж в четвертом квартале произошел на фоне сезонной покупательской активности, а также благодаря расширению ассортимента, инструментов и каналов продаж, открытию новых магазинов при одновременном продолжении восстановления спроса на бытовую технику и электронику.

Общее количество SKU (stock-keeping unit, ассортиментная позиция) на онлайн-платформах группы и в магазинах выросло с начала 2023 года на 22% - до более 191 тыс. наименований. "Мы с уверенностью смотрим в будущее и активно работаем над качественной трансформацией бизнеса на основе обновленной бренд-платформы", - сказал главный исполнительный директор "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Ли, слова которого приводятся в релизе.

Показатель EBITDA

Рост показателя EBITDA в четвертом квартале 2023 года, по предварительным данным, составит не менее 90% в годовом выражении. В целом за 2023 год показатель, как ожидается, превысит 21 млрд рублей, сообщила финансовый директор группы Анна Гарманова.

"По предварительным данным, в четвертом квартале рост EBITDA год к году составит не менее 90%. В целом по 2023 году в абсолютном значении мы ожидаем получить более 21 млрд рублей, благодаря чему показатель Net debt/EBITDA продолжает снижаться и уже находится на отметке менее 3,5х", - сказала Гарманова, слова которой приводятся в сообщении об операционных результатах компании.