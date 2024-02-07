Банки с 1 сентября будут предоставлять данные об обороте бриллиантов в госсистему

В проекте постановления отмечается, что кредитные организации должны будут передавать информацию в ГИИС ДМДК

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует обязать банки с 1 сентября вносить в Государственную интегрированную информационную систему драгоценных металлов, камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) информацию о поступлении и реализации обработанных природных алмазов. Это следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 года № 270 "О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", - отмечается в документе.

"С 1 сентября 2024 года кредитные организации представляют информацию о поступлении и реализации (отгрузке) обработанных природных алмазов в ГИИС ДМДК", - указывается в проекте.

Порядок формирования и учета в данной информационной системе документов государственного контроля при ввозе в РФ и вывозе из страны драгоценных металлов, камней и сырьевых товаров, содержащих драгметаллы, из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, устанавливается Федеральной пробирной палатой.