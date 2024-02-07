СФ одобрил ратификацию протокола о совместных промпроектах стран ЕАЭС

Он касается определения порядка оказания финансового содействия при реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности за счет средств бюджета союза

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о ратификации протокола об изменениях договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года, касающихся определения порядка оказания финансового содействия при реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности за счет средств бюджета союза.

Закон внесен в Госдуму президентом РФ. Протокол был подписан в Москве 25 мая 2023 года. В соответствии с документом объем средств, предусматриваемых в бюджете ЕАЭС на очередной финансовый год на эти цели, будет определяться в процентном соотношении от общей суммы поступлений в бюджеты государств - членов ЕАЭС от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в предшествующем финансовом году.

Размер такого процентного соотношения и форма оказания финансового содействия при реализации соответствующих проектов определяются высшим Евразийским экономическим советом. Порядок отбора и реализации совместных кооперационных проектов, а также оказания финансового содействия за счет средств бюджета ЕАЭС определяется в соответствии с положением, утверждаемым Евразийским межправительственным советом.

В сопроводительных документах к закону говорится, что реализация протокола повлечет за собой дополнительные расходы "и будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете". В них также отмечается, что Белоруссия и Киргизия уже ратифицировали протокол. Парламентарии в заключениях своих комитетов подчеркивают актуальность документа в современных условиях и его значимость для социально-экономического развития государств - членов ЕАЭС.

Протокол вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур.