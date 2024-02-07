TotalEnergies снизила продажи СПГ в 2023 году на 8% из-за уменьшения торгов на споте

В 2024 году компания прогнозирует свои продажи сжиженного природного газа на уровне выше 40 млн тонн

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Продажи сжиженного природного газа (СПГ) французской энергетической компании TotalEnergies сократились в 2023 году на 8% по сравнению с 2022 годом. Это следует из отчета компании.

Объем продаж СПГ составил 44,3 млн тонн против 48,1 млн тонн в 2022 году. При этом в четвертом квартале показатель оказался выше уровня третьего квартала и составил 11,8 млн тонн.

"В 2023 году продажи СПГ оказались на 8% ниже по сравнению с 2022 годом в основном из-за более низких продаж на спотовом рынке на фоне более слабого спроса в Европе в результате более теплой погоды зимой и высоких запасов в хранилищах", - отметила компания.

В 2024 году компания прогнозирует свои продажи СПГ на уровне выше 40 млн тонн. При этом мировой рынок СПГ в целом останется достаточно напряженным из-за ограниченного объема ввода новых мощностей (рост лишь на 2%) и одновременного роста спроса из-за низких цен, считает французская компания.

Доходы TotalEnergies от продажи СПГ в 2023 году также уменьшились - на 44%, до $6,2 млрд (исключая долю в "Новатэке"). В четвертом квартале показатель снизился в годовом сравнении на 40%, до $1,46 млрд.