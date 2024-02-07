В СБ заявили, что за год на инфраструктуру РФ совершили свыше 200 тыс. опасных атак

Начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совета безопасности Алексей Петров отметил, что нынешняя ситуация в информационном пространстве "характеризуется глобальным противостоянием стран Запада с Россией"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Зарубежные спецслужбы совершили более 200 тыс. опасных атак на информационную структуру России за 2023 год. Об этом заявил начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совета безопасности РФ Алексей Петров.

Он отметил, что нынешняя ситуация в информационном пространстве "характеризуется глобальным противостоянием стран Запада с Россией", а также со странами, которые отстаивают свой суверенитет в информационном пространстве.

"Только за 2023 год в отношении информационной инфраструктуры Российской Федерации было совершено около 200 тыс. наиболее опасных компьютерных атак. Такие атаки в основном организуются зарубежными спецслужбами с привлечением сообщества международных преступников", - сказал он на пленарном заседании форума "Иннофорум-2024".

Петров также обратил внимание на необходимость вести системную работу за теми, кто организует и проводит хакерские атаки в отношении критической инфраструктуры России.