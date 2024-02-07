В Харьковской области обесточена одна из подстанций "Укрэнерго"

Она находится в Купянском районе, сообщили в Минэнерго Украины

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Подстанция компании "Укрэнерго" обесточена в одном из районов Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

"Обесточена подстанция <...> национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Купянском районе (Харьковщина), повреждено оборудование", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Ранее на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Харькове, а также Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Хмельницкой и Черкасской областях.