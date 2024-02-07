СМИ: прокуратура Австрии ведет расследование в отношении экс-главы Нацбанка Украины

По информации Standard, Киев обвиняет его в хищении средств

ВЕНА, 7 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Австрии по противодействию экономическим преступлениям и коррупции ведет расследование в отношении экс-главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, которого Киев обвиняет в хищении средств. Об этом пишет газета Standard.

По ее информации, Шевченко, который ушел из Нацбанка в 2022 году, находится в Австрии, где запросил убежище. Украина требовала его выдачи, но австрийский суд отказался, сославшись на военное положение в стране. При этом заявление на предоставление убежища по-прежнему находится на рассмотрении.

Как отмечает издание, австрийская прокуратура "в настоящее время проводит расследование по факту злоупотребления служебным положением" со стороны экс-главы Нацбанка Украины.

Сам Шевченко в беседе с изданием назвал обвинения "классическим политическим преследованием". По его словам, причина кроется в разногласиях между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским относительно того, какую политику должен был проводить Нацбанк после февраля 2022 года.

Обвинения в адрес Шевченко

Шевченко с 2014 года руководил правлением Укргазбанка, а в 2020 году возглавил Нацбанк. По версии следствия, руководство Укргазбанка, обладая информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовало ее для хищения средств. С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы будучи "агентами банка" привлекали к нему крупных клиентов за "вознаграждение". По такой схеме с перечислением средств фиктивным агентам в период с 2014 по 2019 год были выведены $5,6 млн.

4 октября 2022 года Шевченко подал в отставку с поста главы Нацбанка "в силу причин, связанных со здоровьем". 6 октября прокуратура предъявила ему обвинение, а Верховная рада уволила его с занимаемой должности. В настоящее время, по данным следствия, Шевченко находится в Вене, где, по его словам, проходит лечение.

21 июня 2023 года Украина запросила экстрадицию подозреваемого, 24 августа того же года в отношении Шевченко было возбуждено еще одно уголовное дело - ему инкриминируется создание преступной организации и руководство ею.