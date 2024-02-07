Авиаперевозчик Qanot Sharq начал выполнять рейсы из Бухары в Джидду

Перелеты будут осуществляться по понедельникам

ТАШКЕНТ, 7 февраля. /ТАСС/. Узбекская авиакомпания Qanot Sharq с 7 февраля начала выполнять регулярные пассажирские авиарейсы по маршруту Бухара - Джидда - Бухара. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

"7 февраля в 10:03 по ташкентскому времени (08:03 мск) в международном аэропорту Бухара приземлилось воздушное судно отечественной авиакомпании Qanot Sharq, тем самым ознаменовав открытие регулярных авиарейсов по маршруту Бухара - Джидда - Бухара", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "пассажирские рейсы из Бухары в Джидду будут осуществляться один раз в неделю - по понедельникам на самолетах типа Airbus A320".

Qanot Sharq - узбекский авиаперевозчик со штаб-квартирой в Ташкенте. Авиакомпания осуществляет внутренние и международные рейсы. В ее воздушном парке шесть самолетов Airbus.