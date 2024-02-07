СГК вложит 33,4 млрд рублей в развитие сетей в Новосибирске до 2039 года

Часть средств пойдет на замену оборудования на ТЭЦ-3

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. "Сибирская генерирующая компания" (СГК) направит до 2039 года 33,4 млрд рублей в развитие и модернизацию теплосетей в Новосибирске, в частности, в замену оборудования на ТЭЦ-3, которая обеспечивает до 20% выработки электроэнергии в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе СГК.

"СГК намерена вложить в теплоисточники Новосибирска до 2039 года свыше 33 млрд рублей. Программа общей стоимостью 33,4 млрд рублей направлена, прежде всего, на обеспечение надежности тепло- и электроснабжения жителей Новосибирской области", - говорится в сообщении.

В частности, более 7 млрд рублей будет вложено в Новосибирскую ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом основную часть левобережья Новосибирска, на долю станции приходится примерно 20% выработки электроэнергии в регионе. "В результате электрическая мощность ТЭЦ-3 увеличится с 497 до 537 МВт, прирост составит 8%. Увеличение тепловой мощности станции - с нынешних 844 Гкал/ч до 989 - на 17%. Научно-производственное объединение "Элсиб" уже получило заказ от СГК на два турбогенератора с водородным охлаждением номинальной мощностью 130 МВт каждый. Первая машина находится в производстве, завод поставит ее в конце 2024 года. Поставки второго турбогенератора - № 11 - ТЭЦ-3 ожидает в 2025 году", - отмечает пресс-служба.

Уточняется, что другое направление инвестиционной программы до 2039 года - реновация оборудования. Прежде всего, это касается основных агрегатов, которые напрямую задействованы в генерации электроэнергии и тепла. В частности, на замену 21 генератора в Новосибирске планируется направить 8,4 млрд рублей, на замену трансформаторов и цилиндров - 4,4 и 4,2 млрд рублей соответственно. Также будет обновлено очистное оборудование, запланировано строительство современных систем гидрозолоудаления, установка систем онлайн-контроля выбросов.

В 2021 году в компании сообщили, что СГК проведет самую масштабную за последние десятилетия модернизацию ТЭЦ-3 в Новосибирске в период с 2024 по 2027 год. В замену двух генераторов и двух турбин, строительство котла и установку трех электрофильтров СГК планировала вложить 12 млрд рублей. Модернизация должна обеспечить станции прирост мощности и снизит ее воздействие на экологию. В 2023 году компания решила пересмотреть масштаб работ после удорожания материалов для модернизации.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности - на долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии макрорегиона. Холдинг работает на территории Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей, республик Хакасия и Тува.