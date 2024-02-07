В Подмосковье запустят производство шовного материала для хирургии

Инвестиции в проект составляют более 500 млн рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Импортозамещающее предприятие по производству хирургического шовного материала планируется запустить в городском округе Подольск в III квартале 2024 года. Инвестиции в проект превышают 500 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 500 млн рублей. На первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 60 рабочих мест. На текущий момент на предприятии площадью более 4,3 тыс. кв. м завершается монтаж стерильных помещений и идет подготовка к пусконаладочным работам. Запуск предприятия намечен на III квартал 2024 года", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе уточнили, что на заводе будет производиться хирургический шовный материал, применяемый при оперативных вмешательствах для соединения тканей и остановки кровотечений. Инвестором выступает компания "Интеграл медикал", предприятие возводится в городском округе Подольск.

В материале отмечается, что компания планирует запустить в Подмосковье импортозамещающее производство инновационного шовного материала, при использовании которого будет происходить полная регенерация швов. Для производства этого материала на предприятии запустят высокотехнологичную автоматизированную линию. Шовный материал сможет применяться при любых оперативных вмешательствах, в том числе онкологических. После выхода на полную мощность предприятие сможет в год производить не менее 10 млн стерильных нитей и игл.