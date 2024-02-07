ЦБ не планирует обсуждать снижение имущественного ценза для квалифицированных инвесторов

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута добавил, что диалог с Национальной ассоциацией участников фондового рынка позволил выработать решения относительно возможности сочетания критериев

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Банк России не видит необходимости обсуждать уменьшение размера имущественного ценза для получения статуса квалифицированного инвестора в связи с выступлением Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) против ужесточения имущественных требований, предложенных ЦБ. Об этом журналистам сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в кулуарах конференции по финансовой грамотности и финансовой доступности "Финфин".

"Мы это обсуждали много раз, с прошлого года обсуждаем. Мы предложили ровно те сроки, о которых мы и говорили. Нет нового предмета для обсуждения, это уже обсуждалось. Мы договорились, что мы должны обеспечить синхронизацию этих требований с теми нормами, которые есть в новом законе, и мы готовы это сделать, но для этого должен быть принят закон. Как только он будет принят, мы это реализуем", - ответил он на вопрос, готов ли ЦБ повторно обсудить с НАУФОР размер и сроки повышения имущественного ценза.

Мамута добавил, что диалог ЦБ с НАУФОР позволил выработать решения относительно возможности сочетания критериев. И, несмотря на "неоднородный диалог" с рынком, предложенная ЦБ модель многих участников, по словам Мамуты, устраивает. "Нам хотелось бы, чтобы закон был принят как можно скорее, чтобы мы могли реализовать в том числе то, о чем договорились с рынком в части сочетания критериев. У нас нет никакого желания и необходимости как-либо ужесточать требования к приобретению сложных инструментов, когда человек понимает, что он приобретает. Нас смущает ситуация именно неосмысленных сделок с инструментами, которые могут нести риски потерь всего, что ты туда вложил", - пояснил он.

Ранее НАУФОР направила имя руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ письмо с предложением дополнительно обсудить размер увеличения имущественного ценза. Помимо размера увеличения имущественного критерия, в НАУФОР предложили обсудить и срок его введения в действие (не меньше двух лет с даты вступления в силу закона) в виду необходимости принятия нормативных актов Банка России, а также разработки и внедрения процедуры проведения профучастниками рынка специального экзамена для признания физических лиц квалифицированными инвесторами.

Ужесточение требований

В целях публичного обсуждения Банк России опубликовал проект указания, который предусматривает увеличение требований к размеру имущества физических лиц, необходимого для признания их квалифицированными инвесторами, с 6 млн рублей до 12 млн рублей начиная с 1 января 2025 года и до 24 млн рублей начиная с 1 января 2026 года.

Банк России предлагает в рамках реформы квалификации расширить возможности получения статуса квалифицированного инвестора по набору критериев и их сочетанию. В частности, ЦБ хочет добавить в критерий получения статуса квалифицированного инвестора наличие ученой степени, а также возможность комбинирования критерия образования с другими условиями и возможность понижения требований при комбинировании.