СМИ: Чехия в январе импортировала из РФ 62% от общего объема поставленного стране газа

По информации novinky.cz, страна в течение первых 10 месяцев 2023 года практически обходилась без российского газа, поставки которого составляли в тот период 2% от общего объема импорта

ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Чехия увеличила импорт газа из РФ, поставки которого в январе составили 62% от общего объема поставленного в республику этого вида энергетического сырья. Об этом со ссылкой на данные компании - оператора внутренних газопроводов страны NET4GAS сообщил новостной портал novinky.cz.

Чехия в течение первых 10 месяцев 2023 года, согласно порталу, практически обходилась без российского газа, поставки которого составляли в тот период 2% от общего объема импорта. С ноября ситуация резко изменилась, и сейчас они составляют основную часть получаемого страной газа.

Поставки российского газа осуществляются через Словакию. Об их возобновлении свидетельствуют данные NET4GA на начало декабря 2023 года. Эту информацию, согласно порталу, подтверждает Чешское статистическое управление.

Экономист UniCredit Bank Иржи Поур, слова которого привел портал, отметил усиление тенденции ввоза в республику газа из РФ. "В результате это означает, что чешский импорт природного газа только в последнем квартале прошлого года улучшил платежный баланс России почти на восемь млрд крон (около $345,1 млн). В январе к этой сумме прибавилось приблизительно 2 млрд крон (примерно $86,3 млн)", - сказал эксперт.

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела написал 25 ноября в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что республика накопила запасы газа на предстоящую зиму и газ из РФ ей не нужен. Комментируя все равно продолжающиеся поставки российского топлива, Сикела заявил, что "возникшая ситуация ничего не меняет" и Чехия "окончательно избавилась от зависимости". 27 декабря в Х он сообщил, что поставки "газа из России с января до конца ноября составляли примерно 3,8% от [общего] объема импорта, это наименьшее [количество] в нашей новейшей истории".