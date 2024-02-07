В Истре в 2024 году отремонтируют более 100 трансформаторных подстанций

Более качественное электроснабжение получат 70 тыс. жителей городского округа

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 30 км линий электропередач планируют заменить в текущем году в городском округе Истра, также в планах ремонт более 100 трансформаторных подстанций. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"План на 2024 год - заменить более 26 км воздушных линий, 4,8 км кабельных линий, отремонтировать 101 трансформаторную подстанцию и расчистить свыше 41 га просек. Более качественное электроснабжение получат 70 тыс. жителей в г.о. Истра", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в прошлом году энергетики отремонтировали в Истринском округе свыше 36 км воздушных и более 1,4 тыс. км кабельных линий электропередачи. Привели в порядок 90 объектов распределительной сети. Помимо этого, также прошли работы по расчистке около 60 га просеки вдоль ЛЭП.

В материале отмечается, что 7 февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с представителями "Россетей Московский регион" модернизацию электросетей на территории Истры. Глава региона также посетил подстанцию "Слобода", которая обеспечивает электроснабжением жителей поселка Павловская Слобода.

"Это очень важная питающая станция. Не так давно у меня состоялась встреча с руководством компании "Россети Московский регион", а также с министром энергетики России. Дело в том, что количество подключений в Подмосковье заметно растет. Поэтому крайне важно обеспечивать оперативные мероприятия, связанные с электросетями, трансформаторными подстанциями, новыми питающими центрами. Мы видим, что в Истре количество заявок на подключение увеличивается, городской округ - лидер по энергопотреблению в Московской области. Здесь преимущественно ведется строительство ИЖС, коттеджных поселков", - привели в материале слова Воробьева.