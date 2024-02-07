"Железные дороги Новороссии" в 2023 году получили 11 пригородных электропоездов

В 2024 году оснащение предприятия тяговым подвижным составом и вагонами будет продолжено

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. "Железные дороги Новороссии" получили в собственность 11 составов электропоездов для пригородного сообщения в 2023 году, сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).

"В 2023 году в адрес ФГУП "Железные дороги Новороссии" были переданы в собственность 23 локомотива и 11 составов электропоездов для пригородного сообщения. В 2024 году оснащение предприятия тяговым подвижным составом и вагонами будет продолжено", - говорится в сообщении в телеграм-канале агентства.

По словам руководителя Росжелдора Алексея Дружинина, слова которого приводятся в сообщении, "будет привлечено необходимое количество локомотивов и вагонов. Эта работа будет проводиться по мере необходимости".

Агентство сообщило, что в Донбассе и Новороссии проводятся работы по восстановлению сети железных дорог, так за 2023 год на территории присутствия ФГУП "Железные дороги Новороссии" выполнен капитальный ремонт железнодорожных путей общей протяженностью порядка 60 км.

По данным Росжелдора, ФГУП "Железные дороги Новороссии" объединит в себе железные дороги новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Это ГУП ДНР "Донецкая железная дорога", ГУП ЛНР "Луганская железная дорога", ГУП "Херсонская железная дорога", ГП "Мелитопольская железная дорога" и Трансграничный концерн "Железные дороги Донбасса".

ФГУП "Железные дороги Новороссии" находится в ведении Росжелдора, там пояснили, что основные задачи "Железных дорог Новороссии" - обеспечение потребностей в грузовых и пассажирских железнодорожных перевозках и поэтапный вывод предприятия на безубыточный уровень. Сейчас продолжается перевод имущества и персонала в новое предприятие.