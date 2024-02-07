Путин отметил важность электроснабжения Восточного полигона для регионов Дальнего Востока

По словам президента, проделанная работа позволяет, в частности, повысить надежность электроснабжения населенных пунктов в этих регионах

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех участников работы по обеспечению электроснабжения Восточного полигона, отметив, что это важно не только для железных дорог, но и для жителей Дальнего Востока в целом.

"Я поздравляю вас и всех специалистов, которые работали и продолжают работать на этом участке. Это очень важная работа не только для транспортной отрасли, не только для развития железных дорог, но и для жителей восьми регионов Дальнего Востока. Это Бурятия, Хакасия, Забайкальский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Иркутская и Кемеровская области", - сказал глава государства на совещании с членами кабмина. Гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин доложил, в частности, о завершении работ по первому этапу электроснабжения Восточного полигона.

По словам Путина, проделанная работа позволяет значительно увеличить мощность и повысить надежность электроснабжения населенных пунктов во всех этих регионах.