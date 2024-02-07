Для больниц Новгородской области закупят медтехнику более чем на 20 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, "заключены контракты на покупку маммографа, два наркозно-дыхательных аппарата, мониторы"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 февраля. /ТАСС/. Маммограф, два наркозно-дыхательных аппарата, мониторы в реанимационные отделения для отслеживания жизненно важных показателей будут закуплены в этом году для медицинских учреждений Новгородской области. На эти цели будет направлено около 25 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

"Заключены контракты на покупку маммографа, два наркозно-дыхательных аппарата, мониторы в реанимационные отделения для отслеживания жизненно важных показателей. Финансирование на 2024 год 25 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В прошлом году для медицинских учреждений региона были закуплены новые операционные столы, позволяющие выполнять лапароскопические вмешательства, новые операционные лампы со встроенными камерами, позволяющие транслировать ход операции, наркозно-дыхательные аппараты, новые мониторы в операционные для отслеживания жизненно важных показателей функций пациента, а также гибридайзер для новых методов молекулярно-генетической диагностики злокачественных образований.

По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, в регионе уделяется большое внимание развитию здравоохранения. В числе приоритетных задач увеличение количества профосмотров, их число из года в год растет. В 2023 году были установлены 32 модульных ФАПа общей стоимостью 185 млн рублей. В Боровичах опережающими темпами идет строительство современной поликлиники благодаря нацпроекту "Здравоохранение", по планам оно завершится осенью этого года.