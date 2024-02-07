"Россети Северный Кавказ" отремонтируют 3 тыс. км ЛЭП в СКФО в 2024 году

На плановый ремонт энергообъектов направят более 3,8 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" в этом году выполнит ремонт порядка 3 тыс. км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в регионах СКФО. На плановый ремонт энергообъектов будет направлено более 3,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

"Россети Северный Кавказ" в 2024 году выполнят ремонт порядка трех тысяч км воздушных линий электропередачи в регионах Северо-Кавказского федерального округа. <…> Компания в этом году направит более 3,8 млрд рублей на плановый ремонт и техническое обслуживание энергообъектов СКФО. Это на 47% больше, чем в 2023 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в перечень запланированных работ на энергообъектах входят замена ветхих проводов, аварийных опор, поврежденных и устаревших изоляторов, монтаж новых птицезащитных устройств.

"Самый большой объем работ - почти 1,4 тыс. км - энергетики проведут на Ставрополье. В Республике Дагестан технические мероприятия реализуют на 498 км ЛЭП. В зоне ответственности филиала "Каббалкэнерго" выполнят ремонт 371 км воздушных линий электропередачи. В Чеченской Республике первоначальные эксплуатационные характеристики рабочие бригады вернут 233 км ЛЭП, в Северной Осетии - 177 км. В Карачаево-Черкесии и Ингушетии специалисты подготовят к сезону пиковых нагрузок 160 и 71 км линий соответственно", - добавили в пресс-службе.