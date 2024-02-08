Эксперты КНР считают, что энергосотрудничество с Россией будет только укрепляться

В частности, глава Китайской отраслевой ассоциации промышленных газов Ма Иньчуань отметил, что двусторонняя торговля энергоресурсами демонстрирует положительную динамику

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество России и КНР в энергетической сфере будет только укрепляться, поскольку оно тесно связано с обеспечением энергобезопасности. Об этом заявил глава Китайской отраслевой ассоциации промышленных газов Ма Иньчуань.

"Китайско-российская торговля энергоресурсами демонстрирует положительную динамику, сотрудничество в этом секторе будет только укрепляться из соображений энергетической безопасности", - приводит его слова газета Global Times.

Ма Иньчуань считает, что для Китая Россия как поставщик газа играет все более важную роль. Он также напомнил, что за последние два года КНР увеличила импорт гелия из РФ, сократив объем его закупок у США.

Как отмечают авторы издания, китайско-российское сотрудничество в энергетической сфере стало "центральным звеном двусторонних торгово-экономических связей". Они обращают внимание на недавнюю новость агентства Reuters, которое со ссылкой на источники сообщило, что компания "Новатэк", являющаяся крупнейшим производителем сжиженного природного газа (СПГ) в РФ, за последние несколько месяцев создала в Пекине команду по развитию бизнеса и маркетингу.

"Этот шаг указанной российской компании соответствует ожиданиям, поскольку между Китаем и РФ наблюдается расширение регулярной торговли энергоресурсами", - прокомментировал директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямэньском университете Линь Боцян. Эксперт подчеркнул, что объем поставок энергоносителей из России в КНР увеличивается, "невзирая на западные санкции".

Россия - ведущий поставщик энергоносителей в Китай. По данным Главного таможенного управления КНР, в 2023 году республика увеличила импорт российского СПГ на 22,8%, до более чем 8 млн тонн (в денежном выражении произошло снижение на 24,6%, до $5,18 млрд). Стоимость закупленного у России трубопроводного газа за этот период выросла на 61,6%, превысив $6,43 млрд. "Газпром" постоянно наращивает экспорт этого энергоносителя на китайский рынок - в январе и начале февраля компания пять раз зафиксировала его рекордные суточные поставки.