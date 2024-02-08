Исследование показало, что в январе компании чаще искали сотрудников в сфере торговли

На втором месте по популярности оказались сотрудники без опыта, следует данных сервиса "Работа.ру"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Почти половину вакансий в январе 2024 года разместили компании из сферы торговли, также работодатели часто искали сотрудников без опыта работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В январе 2024 года сотрудников чаще всего искали компании из сферы торговли - на них пришлась почти половина всех предложений о работе (45%). На втором месте по популярности среди компаний - сотрудники без опыта, на долю которых пришлось 12% вакансий", - говорится в итогах исследования.

Также 8% всех зарплатных предложений было размещено в области транспорта и логистики, 7% - в производственной и агропромышленный отрасли, по 6% - в сфере строительства и недвижимости и в области финансов и страхования.

В сфере торговли, которая стала самой популярной для поиска сотрудников, чаще всего искали продавцов, кассиров и мерчендайзеров. Среди сотрудников без опыта наиболее востребованными были курьеры, разнорабочие и грузчики, а в сфере транспорта и логистики - водители, товароведы и комплектовщики.

Согласно данным исследования, наибольший прирост новых вакансий по сравнению с декабрем 2023 был зафиксирован среди вакансий для специалистов без опыта работы (+9%) и для специалистов в сфере IT (+2%).

Соискательская активность

При этом активность соискателей в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года не изменилась. В январе 2024 года наибольшее количество новых резюме было опубликовано в сфере офисных служб и бизнес-услуг - 15% от общего числа, также в сфере транспорта и логистики - 14%, сфере торговли - 11%, сфере услуг - 9%, строительстве и недвижимости - 8%, и еще 8% - резюме для работы без опыта.

"С точки зрения соискательской активности, январь - традиционно невысокий сезон на рынке труда: многие проводят время в отпусках и обычно приступают к вопросам трудоустройства позже. Либо решают все вопросы с поиском работы еще до новогодних праздников, чтобы начинать год уже на новом месте работы. Интерес к сотрудникам без опыта - тренд, который начал развиваться год назад и пока продолжает сохраняться. Причиной стал дефицит кадров практически во всех сферах, и желание некоторых работодателей воспитать для себя идеального сотрудника с нуля", - цитируют в исследовании директора по аналитике и Data Science Работа.ру Елену Артемьеву.