Грузооборот на пункте пропуска Поярково - Сюнькэ в Приамурье вырос на 43% за год

Показатель впервые достиг 217 тыс. тонн

ТАСС, 8 февраля. Объем грузооборота на пограничном пункте пропуска Сюнькэ в Китае, сопредельного российскому Поярково в Амурской области, вырос на 43% за год. Об этом сообщается в Telegram-канале Генконсульства России в Харбине.

"По данным Харбинской таможни, в 2023 году через погранпереход Сюнькэ в обоих направлениях перевезено порядка 217 тыс. тонн различных товаров. Объем грузооборота за прошлый год вырос на 43,24%", - говорится в сообщении.

Отметка в 200 тыс. тонн была превышена впервые. Грузовое сообщение через пункт пропуска летом осуществляется баржебуксирными составами и паромами, а зимой - автомобилями по льду реки Амур. Пункт пропуска Поярково наиболее заточен под сельхозпродукцию, перевалку зерновых и бобовых.