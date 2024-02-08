В Британия заявили о продлении беспошлинной торговли с Украиной до 2029 года

Это расширит возможности для украинского бизнеса в ключевых секторах, говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Великобритания решила продлить режим беспошлинной торговли с Украиной еще на пять лет. Об этом говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства.

Торговля большинством товаров между Великобританией и Украиной, за исключением яиц и птицы, "останется беспошлинной как минимум до 2029 года благодаря согласованному продлению с целью поддержки долгосрочного экономического восстановления Украины" после конфликта, говорится в документе. Этот шаг призван помочь украинскому бизнесу и представляет "собой самую щедрую тарифную льготу, предлагаемую какой-либо стране".

"Наряду с соглашением о цифровой торговле, которое направлено на поддержку электронных торговых связей между странами, продление беспошлинной торговли расширит возможности для украинского бизнеса в ключевых секторах", - отмечается в нем.

Соответствующий договор будет подписан онлайн в четверг британским министром Грегом Хэндсом и первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

В мае 2022 года Лондон отменил все тарифы в соответствии с двусторонним соглашением о свободной торговле, затем этот режим был продлен до марта 2024 года.