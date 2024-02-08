ФАС приказала пересмотреть тарифы на электричество в Иркутской области на 2024 год

Новые тарифы в регионе должны установить с 1 июля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба приказала отменить решение службы по тарифам Иркутской области, которое устанавливало тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему потребителей на 2024 год. Это следует из приказа ФАС.

По результатам мониторинга утвержденных Службой по тарифам Иркутской области решений установлено, что на 2024 год величина перекрестного субсидирования в регионе составила 8,029 млрд рублей. При этом предельная величина перекрестного субсидирования для Иркутской области, установленная правительством, составляет 5,73 млрд рублей. При превышении лимита власти региона должны компенсировать нагрузку на бизнес за счет собственного бюджета, однако такое решение тоже не было принято.

Региональной службе необходимо устранить нарушения в срок до 1 мая 2024 года, установить новые тарифы - с 1 июля.

Российские регионы с 1 января 2024 года могут переходить на дифференцированный тариф на электроэнергию - в зависимости от объемов потребления. Это позволяет повышать тарифы для потребителей, которые используют электроэнергию для майнинга и в коммерческих целях.

В декабре 2023 года правительство утвердило новый порядок определения предельной величины перекрестного субсидирования - с 1 января 2024 года региональные власти должны будут перейти на дифференцированный тариф на электроэнергию в случае, если захотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения. Однако тарифы на электроэнергию с этой даты не изменятся - их уровень, как и прежде, будет меняться с 1 июля.

В январе сообщалось, что дифференцированные тарифы на электроэнергию с начала 2024 года ввели 53 субъекта России, к ним может присоединиться еще несколько регионов. По словам представителя ФАС Максима Пальянова, регионы, которые не ввели эту меру, превысив при этом объемы перекрестного субсидирования, уведомлены ведомством о нарушении, их решения будут отменены. При этом у субъектов России есть выбор: либо снижение тарифа на объем перекрестного субсидирования и компенсация сетевым организациям "выпадающего бюджета", либо введение дифференцированных тарифов.