Российский рынок акций открылся ростом ведущих индексов

Курс доллара составлял 91,24 рубля, евро находился на уровне 98,38 рубля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торгов на Мосбирже демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,14%, до 3 261,18 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 124,78 пункта (+0,01%).

К 10:22 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 261,45 пункта (+0,18%), а индекс РТС достиг 1 126,61 пункта (+0,16%).

В то же время курс доллара на торгах Мосбиржи составлял 91,24 рубля (-0,03%), евро находился на уровне 98,38 рубля (+0,38%). Курс юаня равнялся 12,647 рубля (-0,03%).