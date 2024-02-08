В России локализовали производство всех массовых видов упаковки для молочной продукции

Эта индустрия остается наиболее сложным сегментом с точки зрения обеспечения упаковкой из-за большого разнообразия видов продукции, форматов упаковки, высоких требований к гигиене

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Производство всех массовых видов и форматов упаковки для молочной продукции к 2024 году полностью локализовано в России. Об этом сообщает Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко").

"Россия полностью преодолела кризис в индустрии упаковки для продуктов питания. Все массовые виды и форматы упаковочных решений для молочной продукции, в том числе для всех видов детского питания, к 2024 году были полностью локализованы", - говорится в сообщении. Отмечается, что основные участники упаковочного рынка также локализовали производство всех основных сырьевых компонентов, а объем выпуска полностью покрывает спрос.

В то же время молочная индустрия остается наиболее сложным сегментом с точки зрения обеспечения упаковкой из-за большого разнообразия видов продукции, форматов упаковки, высоких требований к гигиене (сроки годности) и качеству упаковки (жидкие и жирные продукты), а также технологически сложных упаковочных решений, необходимых сектору (многослойность, высокие скорости оборудования).

"Введение санкций оказало "шоковый" эффект на индустрию упаковки и продуктов питания - в один момент на рынке возник дефицит сырья и ажиотажный спрос на упаковку, а производители не были к этому готовы", - прокомментировал генеральный директор "Союзмолоко" Артем Белов.

Таким образом, крупнейшие игроки оперативно провели работу по поиску альтернативных поставщиков и локализации в России самой упаковки, а также ее ключевых сырьевых компонентов - картон и бумага, полимеры и пластики, фольга, краски. "По сути ключевым игрокам индустрии упаковки удалось предотвратить реальный коллапс на рынке продуктов питания, и сегодня риски сведены к минимуму", - поясняет Белов.

При этом сохраняются точечные проблемы с отдельными сложными видами упаковки, однако производители "активно работают над их решением". "Например, в России не выпускаются некоторые упаковочные решения (EcoLean, SIG, Tetra Top), а мощности по ламинированию картона пока не покрывают потребности рынка", - пояснили в союзе.