Суд арестовал имущество трех заводов группы ЧЭМК

Иск подала Генпрокуратура

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/ Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на движимое имущество и часть акций трех заводов с участием АО "Компания Эталон". Иск подала Генпрокуратура РФ к "Компания Эталон", Юрию и Людмиле Антиповым, сообщается в картотеке суда.

"Наложить арест на все движимое имущество АО "Серовский завод ферросплавов", АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Кузнецкие ферросплавы", - говорится в документах суда. Так же были арестованы акции этих трех компаний, которые принадлежат АО "Компания Эталон".

Таким образом, суд удовлетворил обеспечительные требования Генпрокуратуры к компании.

По данным картотеке арбитражных дел, Генпрокуратура требует истребовать в пользу государства имущество в виде обыкновенных акций АО "Серовский завод ферросплавов" (53 461 350 штук), обыкновенных акций АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (643 855 546 штук), обыкновенных акций АО "Кузнецкие ферросплавы" (65 800 539 штук), привилегированных акций АО "Кузнецкие ферросплавы" (1 371 700 штук) из чужого незаконного владения АО "Компания Эталон".