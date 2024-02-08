Цены на проезд в "Сапсанах" 23 февраля зафиксируют

Акция действует только на полный маршрут от Москвы до Санкт-Петербурга или в обратном направлении

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. РЖД зафиксируют цены билетов на "Сапсан" от Москвы до Санкт-Петербурга и в обратном направлении 23 февраля, сообщается в Telegram-канале холдинга.

"Фиксируем цены на проезд в "Сапсанах" 23 февраля. Цена билетов на "Сапсаны" отправлением 23 февраля не будет меняться в зависимости от количества дней, оставшихся до поездки, и от спроса, как происходит в другое время", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что пассажиры, планирующие путешествие на высокоскоростном поезде в День защитника Отечества, могут воспользоваться специальной тарифной акцией и сэкономить.

Стоимость билета в базовый класс начинается от 2,3 тыс. рублей, в экономический - от 2,548 тыс. рублей.

"Акция распространяется на все "Сапсаны" и действует только на полный маршрут (от Москвы до Санкт-Петербурга или в обратном направлении)", - добавили в РЖД.