Прокуратура начала проверку после массовой драки на складе Wildberries в Подмосковье

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Подмосковная прокуратура начала проверку после массовой драки на складе Wildberries в Электростали.
В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что ведомство организовало проверку по факту конфликта, который возник 8 февраля ночью на бытовой почве среди работников склада и сотрудников охраны интернет-магазина в городе Электросталь.
Прокуратура Электростали оценит, насколько соблюдаются требования законодательства России в сфере охраны труда и техники безопасности. По результатам проверки ведомство примет необходимые меры прокурорского реагирования. В пресс-службе уточнили, что ход и итоги процессуальной проверки, которую проводит следственный орган, контролируются городской прокуратурой.
В правоохранительных органах отметили, что речь идет о складе Wildberries.