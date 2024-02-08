Прокуратура начала проверку после массовой драки на складе Wildberries в Подмосковье

Следственные органы оценят соблюдение законодательства об охране труда и технике безопасности

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Подмосковная прокуратура начала проверку после массовой драки на складе Wildberries в Электростали.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что ведомство организовало проверку по факту конфликта, который возник 8 февраля ночью на бытовой почве среди работников склада и сотрудников охраны интернет-магазина в городе Электросталь.

Прокуратура Электростали оценит, насколько соблюдаются требования законодательства России в сфере охраны труда и техники безопасности. По результатам проверки ведомство примет необходимые меры прокурорского реагирования. В пресс-службе уточнили, что ход и итоги процессуальной проверки, которую проводит следственный орган, контролируются городской прокуратурой.

В правоохранительных органах отметили, что речь идет о складе Wildberries.