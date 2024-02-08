ЦБ продал валюту на 15,8 млрд рублей с расчетами 7 февраля

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 6 февраля 2024 года составляла 15,9 млрд рублей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 7 февраля 2024 года на сумму 15,8 млрд рублей следует из данных на сайте регулятора.

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 6 февраля 2024 года составляла 15,9 млрд рублей.

Ранее ЦБ сообщил, что с 10 августа и до конца 2023 года не будет покупать валюту на внутреннем рынке для зеркалирования операций Минфина. Регулятор отмечал, что решение о возобновлении операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. В Банке России также сообщали, что продолжат проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния.

Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль".