Выручка ТМХ в 2003 году превысила 400 млрд рублей

Она увеличилась на 30% по сравнению с 2022 годом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Выручка "Трансмашхолдинга" по итогам 2023 года превысила 400 млрд рублей, увеличившись на 30% по сравнению с 2022 годом. Об этом компания сообщила в своем официальном Telegram-канале.

"Объем реализации товаров и услуг группы ТМХ по итогам 2023 года по предварительным данным превысил 400 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом он возрос примерно на 30%", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что наиболее существенный прирост продаж зафиксирован в сегменте поездов метро, ТМХ реализовал 503 вагона метро различных моделей, рост по сравнению с 2022 годом составил 37%. Объем реализации электропоездов при этом вырос на 31% и составил 693 вагонов, а продажи пассажирских вагонов локомотивной тяги и вагонокомплектов увеличились на 20%, их было продано 957. Продажи локомотивов всех типов выросли на 11%, до 974 секций.

ТМХ - лидер среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и инжиниринга до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением. В структуру холдинга входят 16 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.