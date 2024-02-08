Инвестиции "Россетей" в развитие энергокомплекса Тувы превысят 25 млрд рублей в 2024 году

В частности, планируется строительство питающих центров на северо-востоке и юге региона

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Группа "Россети" направит более 25 млрд рублей на модернизацию и развитие электросетевого хозяйства Республики Тыва в 2024 году. В 2023 году инвестиции в регион составили 19,4 млрд рублей, говорится в сообщении электросетевого холдинга по итогам состоявшейся в Кызыле рабочей встречи генерального директора компании Андрея Рюмина с главой региона Владиславом Ховалыгом.

По словам главы республики, которые приводит компания, в Туве стартовали масштабные инвестпроекты на основе комплексной застройки жилых кварталов. Продолжается реализация индивидуальной программы развития региона, в рамках которой увеличиваются мощности недавно созданных производств в различных сферах. "В настоящее время активно прорабатываем вопрос создания транспортных коридоров Россия - Монголия - Китай через Туву. Реализация таких проектов на территории республики была бы невозможна без поддержки руководства ПАО "Россети", - заявил Ховалыг.

"Сегодня Тува является одним из приоритетов инвестиционной программы Группы "Россети". Новая сетевая инфраструктура обеспечит условия для создания стратегически важных горно-обогатительных комбинатов, позволит повысить надежность электроснабжения Кызылской агломерации, застраиваемой в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", - сказал Рюмин.

"Россети" напомнили, что группа активно участвует в реализации Комплексного плана энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории Республики Тыва, который утвержден вице-премьером РФ Александром Новаком. Работы также проводятся в соседних регионах - в Республике Хакасия и на юге Красноярского края. Всего планируется строительство 705 км магистральных линий электропередачи, ввод 1 370 МВА трансформаторной мощности.

В числе ключевых мероприятий - электроснабжение Ак-Сугского, Кызыл-Таштыгского и Кара-Бельдирского горно-обогатительных комбинатов, разрабатывающих месторождения золота и полиметаллических руд. Планируется строительство новых питающих центров на северо-востоке и юге региона.

Кроме того, проводится комплексная реконструкция подстанции 220 кВ "Кызылская", которая обеспечивает электроснабжение республиканской столицы. В результате мощность объекта вырастет более чем вдвое - до 330 МВА, что позволит подключать новых потребителей. Владислав Ховалыг и Андрей Рюмин в ходе встречи посетили подстанцию и ознакомились с ходом работ.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.