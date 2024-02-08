Челябинский завод ускорил почти в два раза производство кабин бульдозеров

На предприятии при проведении производственного анализа выявили 36 проблем, которые снижали скорость выпуска продукции

ЧЕЛЯБИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Производственная компания "Челябинский тракторный завод" (входит в концерн "Тракторные заводы"), выпускающая дорожно-строительную технику и запчасти к ней, за полгода ускорила почти в два раза производство кабин бульдозеров за счет внедрения принципов бережливого производства. Достичь результата помог нацпроект "Производительность труда", сообщили в пресс-службе Фонда развития промышленности Челябинской области.

"Процесс производства и сборки шестигранной кабины, которая используется в конструкции всех моделей бульдозеров ПК "ЧТЗ" за полгода участия в национальном проекте "Производительность труда" удалось ускорить на 44,1%. Теперь на создание каждого изделия уходит не 52 часа, как раньше, а 29 часов", - сказали в пресс-службе.

В фонде уточнили, что на заводе создали специальную рабочую группу из сотрудников разных цехов предприятия. Они прошли обучение инструментам бережливого производства, закрепили полученную теорию на интерактивном практикуме. Проведенный производственный анализ выявил 36 проблем, которые снижали скорость производства кабин.

"Оказалось, что основные потери времени происходят из-за логистических ошибок, поэтому первым делом участок сборки кабин переместили из сварочного цеха в другой корпус - на сборочный конвейер. Кроме того, создали специальный сигнал о том, что требуется пополнить рабочее место сборщика кабин запчастями, наладили их адресную доставку без задержек", - добавили в фонде.

После завершения активной фазы нацпроекта на промышленной площадке ПК "ЧТЗ" компания продолжит масштабировать практику улучшений на другие потоки.

Нацпроект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат.