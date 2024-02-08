Hoff арендовал склад почти на 30 тыс. кв. м в Петербурге

Эксперты считают, что наличие склада в Колпино позволит компании эффективно организовать логистику и развивать онлайн-продажи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff арендовала склад "Солярис" площадью 28,5 тыс. кв. м в Колпино в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба компании NF Group.

"Сеть гипермаркетов Hoff, одна из крупнейших российских мебельных сетей, арендовала в складском комплексе "Солярис" 28,5 тыс кв. м качественных площадей", - говорится в сообщении.

Региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко отметил, что на рынке складской недвижимости петербургской агломерации вакансия приближается к нулю, а ставки продолжают расти и по итогам прошлого периода достигли максимума. По прогнозам экспертов, к концу 2024 года средневзвешенный показатель может преодолеть отметку в 9 тыс. рублей за 1 кв. м.

На сегодняшний день сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff насчитывает 50 точек продаж по всей России. Склад в Колпино позволит компании эффективно организовать логистику и развивать онлайн-продажи, считают эксперты рынка недвижимости.