Мирзиёев предложил Лукашенко наладить выпуск "Белазов" в Узбекистане

Страны также намерены создать совместную внешнеторговую компанию и наметили свыше 110 направлений взаимодействия в здравоохранении

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил Белоруссии наладить совместный выпуск "Белазов" в своей стране. Об этом сообщило агенство БелТА.

"Нам нужен БелАЗ, совместное предприятие надо [создать]. Почему бы нам совместно не выпускать эти "Белазы"?" - сказал Мирзиёев на переговорах в Ташкенте с президентом Александром Лукашенко в расширенном составе.

Мирзиёев отметил, что Узбекистан открыт для сотрудничества. "Мы открыты, не со всеми странами у нас такой доверительный, откровенный разговор", - сказал глава государства. Он сообщил, что встреча с Лукашенко в узком формате длилась более двух часов. "Сейчас нам ничего не мешает. Мы очень серьезно настроены наращивать горно-металлургическую отрасль", - отметил президент Узбекистана.

По его словам, Белоруссия и Узбекистан также намерены создать совместную внешнеторговую компанию, наметили свыше 110 направлений взаимодействия в здравоохранении.

Лукашенко на переговорах повторил, что Белоруссии в ближайшие год-полтора надо выйти на $1 млрд товарооборота с Узбекистаном. Он подчеркнул, что Узбекистан стал опорной точкой для Белоруссии в Центральной Азии. "Мы довольны, что наша братская республика Узбекистан интенсивно развивается", - сказал президент.

Лукашенко находится с официальным визитом в Узбекистане, 7 февраля вечером белорусский лидер провел неформальную встречу с Мирзиёевым. В 2023 году объем взаимной торговли между странами вырос на 12% по сравнению с предыдущим годом и превысил $565 млн.